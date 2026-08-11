Avanzan obras hidráulicas y de infraestructura en Nogales

Avances significativos en obras que traerán beneficios para la comunidad en general, compartió este lunes en la conferencia de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, dentro de las cuales destacó la nueva zona de captación del embovedado de la Tecnológico, la renovación del puente de lámina a la salida del ITN y lo que será el vaso de retención del arroyo Chimeneas en Nogales, Sonora.
Dentro de la conferencia el munícipe informó el trabajo ha sido intenso en los proyectos y prueba de eso, ha sido el porcentaje de terminación elevado, el cual significa de acuerdo con el alcalde un alivio para todos aquellos que buscan el progreso en estas zonas que históricamente han presentado diferentes problemáticas relacionadas con la circulación y las corrientes de agua.
La que es la que va a captar el agua pluvial de una manera más efectiva como segunda etapa, esa va a un 40 por ciento, esperemos que las lluvias como lo mencionaba ese día nos dejen avanzar más, pero los trabajos difíciles que consideran los ingenieros que es el armado y colar el cemento, eso ya está casi avanzado que es donde se trata, es donde se tarda más en la obra, entonces ahí vamos bien, pensamos que vamos a ir avanzando mucho más de los ocho meses que prometimos y ofrecimos que iba a terminar y en la obra del puente de la Tecnológico ahí vamos más avanzado, ahí ya se está colando los tramos que le llaman los ingenieros, como le llaman los ingenieros civiles a los que conducen el agua hacia el embovedado, hacia las bocas de tormenta, entonces vamos avanzando, ahí tenemos un poco más de avance, el 44 por ciento, comentó el alcalde.
De la misma forma indicó el vaso de contención del Arroyo Chimeneas, se vuelve gradualmente una posibilidad real, gracias a los encuentros entre los funcionarios estatales con las personas que dicen ostentar el título de propiedad del terreno al poniente de la frontera, por lo que mencionó esta obra complementaría si bien no tiene fecha de inicio, se contempla a la brevedad.
Sí, el jurídico del estado, el jurídico de nosotros y la SIDUR están trabajando en eso, ya hay un avance significativo en detectar quién podrían ser los dueños, que ya sabemos y están los jurídicos empezando a negociar ahí y a ver cómo nos hacemos legalmente de esos terrenos para empezar ahí a hacer la presa o ¿Cómo le llamaremos eso? El represo. El represo, que es la obra complementaria de la Tecnológico, comentó.