Avanzan obras hidráulicas y de infraestructura en Nogales

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El alcalde destacó avances del 40% en la nueva zona de captación de la Tecnológico y del 44% en las obras del puente, además del progreso en el anillo hídrico y el proyecto del vaso de retención del arroyo Chimeneas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/08/2026 12:59 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 01:03 PM.