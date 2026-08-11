Convocan a familias de primaria a recoger tarjetas de beca Rita Cetina en Nogales

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La coordinadora del programa, Claudia Muñoz, informó que las tarjetas pendientes de entrega ya pueden recogerse en Bienestar Social y que el depósito para uniformes y útiles escolares está previsto para el 30 de agosto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 05:00 PM.