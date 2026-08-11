Convocan a familias de primaria a recoger tarjetas de beca Rita Cetina en Nogales

La coordinadora del Programa Federal de Becas Estudiantiles “Rita Cetina”, Claudia Muñoz, convocó a madres, padres de familia y tutores de estudiantes de nivel primaria a acudir a las oficinas de Bienestar Social, ubicadas en el edificio Flores Guerra en Nogales, Sonora, con el propósito de recoger las tarjetas bancarias en las que serán depositados los apoyos económicos destinados a la compra de uniformes y útiles escolares.
Se trata de las tarjetas correspondientes al rezago de entregas que no pudieron concretarse en días anteriores, por lo que es importante que las familias acudan al edificio Flores Guerra para recogerlas y puedan disponer del apoyo destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares para sus hijos, explicó.
Claudia Muñoz informó que el depósito en las cuentas bancarias está previsto para el próximo 30 de agosto, por lo que reiteró la invitación a madres, padres y tutores para acudir a las oficinas de Bienestar Social, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.
Asimismo, señaló que, en caso de que el padre, madre o tutor del estudiante beneficiado tenga algún problema de salud o dificultad para trasladarse, otra persona podrá recoger la tarjeta, siempre y cuando presente copia y original de la credencial para votar del padre, madre o tutor del alumno.