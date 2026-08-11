Deslave tras lluvias provoca daños en viviendas y negocios de la calle 5 de Febrero

...

El colapso de tierra en las inmediaciones de la Secundaria General No. 2 arrastró lodo, rocas y escombros hacia la vialidad, afectando vehículos y propiedades del sector

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/08/2026 02:49 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 02:53 PM.