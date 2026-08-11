Entregan 45 paquetes de enseres a familias afectadas por lluvias en Nogales

En solidaridad con los nogalenses que se vieron afectados por las lluvias del pasado 18 de julio, el presidente municipal Juan Franciso Gim Nogales, acompañado por su esposa y presidenta del DIF Griselda Quintero, junto a funcionarios locales y estatales, entregaron a nombre del Gobierno del Estado de Sonora un total de 45 paquetes de enseres domésticos a un mismo número de familias de la zona de Lomas de Nogales y Colosio en Nogales, Sonora.
Durante la entrega, el alcalde mencionó que esta ayuda entregada es un compromiso cumplido por parte del gobernador Alfonso Durazo y significa un apoyo invaluable a los colonos de esta zona, que sin duda regresará un poco el sentido de normalidad a todos aquellos que se vieron afectados por el agresivo meteoro que trajo lluvias torrenciales a la frontera.
Es una satisfacción poder ayudar a quien más lo necesita. Derivado de las inundaciones de hace un par de semanas, aquí estamos con la segunda entrega que el gobernador Alfonso Durazo a través ahorita de Alejandro Valenzuela, viene representado CMCOP, que se comprometió en ese entonces y más que comprometió, tuvo la sensibilidad nuestro gobernador de apoyar a estas familias, hoy vamos a hacer entrega a 45 familias a Lomas 2 y posteriormente en las Lomas 1 y Colosio, comentó el alcalde.
Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para seguir apoyando de una u otra manera y no únicamente alimentación; recuerden que tenemos servicios de psicología y también legal, todo lo que se pueda y si no podemos nosotros, siempre buscamos el sí para nosotros seguir trabajando en unión y en equipo, mencionó la presidenta del DIF.
La verdad es un sacrificio con el que compramos las cosas y pues desgraciadamente la naturaleza nos jugó muy mal, pero gracias por acordarse de nosotros; es la primera vez y pues estoy muy agradecida, en esta ocasión se dieron a la tarea de acercarse y preguntar y darse cuenta de las necesidades de cada persona, comentó Karen Morales, una de las beneficiadas.
Mis respetos para este nuevo gobierno que tenemos a la presidenta, al presidente que tenemos aquí. Antes le hacían al loco nomas y no les daban la mano, y ahora sí mire. Sí claro, y que siga este presidente porque estamos contentos, apoyando siempre, indicó Luis Quintero.
Mis respetos para este nuevo gobierno que tenemos a la presidenta, al presidente que tenemos aquí. Antes le hacían al loco nomas y no les daban la mano, y ahora sí mire. Sí claro, y que siga este presidente porque estamos contentos, apoyando siempre, indicó Luis Quintero.