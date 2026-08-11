Entregan 45 paquetes de enseres a familias afectadas por lluvias en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales y la presidenta del DIF Municipal, Griselda Quintero, encabezaron la entrega de apoyos enviados por el Gobierno de Sonora a familias de Lomas de Nogales y Colosio que resultaron afectadas por las lluvias del pasado 18 de julio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/08/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 12:13 PM.