Joven causa destrozos e incendia vehículo familiar tras discutir con sus padres

Cuerpos de rescate y autoridades acudieron a un domicilio de la colonia Colosio luego de que un joven a quien le pidieron ayudara en los quehaceres se enojó y causó destrozos en el domicilio de sus padres donde incendió el vehículo familiar para luego huir en Nogales, Sonora
De acuerdo con el informe oficial fue a las 13:15 horas cuando elementos preventivos acudieron a la colonia señalada donde observaron una pipa particular que auxiliaba sofocando un vehículo tipo vagoneta de la marca Honda que se encontraba incendiándose.
En el lugar un hombre dijo a los agentes que momentos antes había tenido un problema con su hijo a quien le solicitó que sacara la basura del domicilio, haciendo mención que actualmente éste tiene una orden de protección por violencia familiar, pero le había pedido una oportunidad para regresar al domicilio.
Detalló que fue al momento de pedirle que ayudara con las labores del hogar, que se puso muy agresivo comenzando a realizar amenazas de muerte en contra de la familia, agrediéndolos con piedras, por lo que ante el temor de que sucediera algo más optó por encerrarse en una de las recámaras en compañía de su familia.
Dijo que comenzó a causar destrozos en todo el domicilio para culminar incendiando el vehículo, retirándose del domicilio.
Hasta el lugar arribaron bomberos de Nogales quienes culminaron de sofocar las llamas, ante lo sucedido trasladaron al reportante ante el médico de guardia quien lo dictaminó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación.