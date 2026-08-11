Joven causa destrozos e incendia vehículo familiar tras discutir con sus padres

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El hombre, quien contaba con una orden de protección por violencia familiar, habría amenazado de muerte a sus familiares y provocado daños en el domicilio antes de prender fuego a una vagoneta y huir

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 04:27 PM.