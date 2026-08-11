Julia Huerta destaca experiencia financiera para dar continuidad a la 4T en Nogales

En un firme respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y a los principios del Humanismo Mexicano, Julia Huerta destacó la importancia de consolidar y defender el legado de los gobiernos de Morena en los tres órdenes de gobierno, al aportar una visión de continuidad basada en resultados comprobados, eficiencia y honestidad.
Alejada del perfil de la “política tradicional”, Huerta se proyecta hoy como una profesional de alto rigor técnico, impulsada por una profunda vocación de izquierda y sensibilidad ciudadana. Su visión del servicio público es clara: asumir el rol de una verdadera administradora de los recursos del pueblo, al garantizar que cada peso se traduzca en bienestar.
Como eje fundamental del proyecto morenista, en sus recorridos de Diálogos por la Transformación en las colonias Los Virreyes y Romanza, Julia Huerta destacó que el orden, la rendición de cuentas y la disciplina financiera son los pilares que articularon su labor en el servicio público. Durante su paso por la Tesorería Municipal en dos periodos consecutivos, de 2021 a 2026, demostró que el presupuesto público rinde frutos reales cuando se administra con capacidad y rigor técnico.
Mi paso por la Tesorería no fue un mero trámite administrativo, sino un ejercicio transformador, enfatizó.
Con un diagnóstico maduro de la realidad fronteriza, Julia Huerta entiende que la continuidad del proyecto requiere mirar de frente los retos pendientes.
Conocemos lo que se ha logrado, pero tenemos claro lo que aún duele en las colonias, enfatizó, al marcar una ruta de trabajo que no ignora las necesidades de los sectores más vulnerables.