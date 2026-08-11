Julia Huerta destaca experiencia financiera para dar continuidad a la 4T en Nogales

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Durante sus recorridos por Los Virreyes y Romanza, la morenista resaltó su experiencia al frente de la Tesorería Municipal y planteó fortalecer el desarrollo urbano, la seguridad y la obra pública con disciplina financiera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 01:08 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 01:12 PM.