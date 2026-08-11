Movilización militar en Nogales por presunta presencia de sujetos armados cerca de velorio

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Un llamado de emergencia generó la movilización de elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal en la colonia Esperanza; autoridades no han confirmado oficialmente la presencia de sujetos armados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 04:54 PM.