Movilización militar en Nogales por presunta presencia de sujetos armados cerca de velorio

Movilización militar se registró la tarde del martes en calles de la colonia Esperanza en Nogales, Sonora, luego de que se reportara la presencia de sujetos armados en las inmediaciones de un domicilio donde se llevaba a cabo un velorio.
Según datos extra oficiales el llamado que activo un supuesto Código Rojo se registró minutos antes de las 14:00 horas sobre la calle Guatemala de dicho sector.
En el lugar trascendió que sujetos armado en distintos vehículos se encontraba cerca del domicilio sin especificar mayores datos.
Por calles del sector se pudo ver a dos camionetas con efectivos del Ejército Mexicano, sin embargo, trascendió que elementos de la Policía Municipal acudieron en atención a los llamados con los residentes del domicilio donde les aseguraron que no había pasado nada. Cabe mencionar que ninguna autoridad se ha pronunciado de manera oficial al respecto.