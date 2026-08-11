Retroexcavadora se queda sin frenos y derriba barda de vivienda en Lomas de Nogales

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La maquinaria pesada avanzó sin control por una pendiente de la calle Rafael Hernández y terminó dentro del patio de un domicilio, además de impactar una camioneta estacionada; no hubo personas lesionadas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/08/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 04:18 PM.