Retroexcavadora se queda sin frenos y derriba barda de vivienda en Lomas de Nogales

Una retroexcavadora que se quedó aparentemente sin frenos mientras bajaba por la calle Rafael Hernández de la colonia Lomas de Nogales impactó y derribó una barda de un domicilio particular, provocando daños de consideración.
De acuerdo a la información preliminar estos hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 de la mañana, cuando el conductor de la maquinaria pesada avanzó sin control por la pendiente y terminó impactándose en la barda perimetral metiéndose al patio de una vivienda, ubicada justo en la esquina con la calle Joaquín Pardavé de dicho sector.
Se informó que además de los daños materiales al inmueble la retroexcavadora impactó una camioneta Chevrolet Blazer que se encontraba debidamente estacionada en el sitio.
Tras el choque ambos vehículos quedaron sobre los carriles de circulación, donde afortunadamente no hubo persona lesionadas solo se presentaron los daños materiales expuestos.
Personal de tránsito municipal se hizo cargo de las diligencias correspondientes, hasta el momento se desconoce si la maquinaria es propiedad de algún particular.