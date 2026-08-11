Sale volando por parabrisas tras choque en Nogales, se levanta y pide disculpas

Conductor salió volando por la ventana tras impactar otro vehículo al circular por el periférico Oriente la tarde del pasado lunes en Nogales, Sonora, aunque lesionado se levantó pidiendo disculpas a los tripulantes de la camioneta que chocó.
Fue identificado como Cristian A. de 31 años de edad quien fue internado en el Hospital del IMSS zona 5 ubicado en la colonia Siglo XXI, responsable del accidente que se suscitó a la altura de la Pirinola.
El reporte de tránsito detalla que fue a las 14:05 horas que elementos de tránsito recibieron un llamado de un accidente de tránsito a unos 300 metros de La Pirinola sobre el periférico Oriente.
En el lugar observaron un vehículo sedan de la marca Nissan March modelo 2021 de color blando con leyendas de una empresa y un vehículo tipo vagoneta de la marca Honda Pilot año 2004 de color café.
Mientras una persona se encontraba tendida sobre la terracería, mismo que se veía lesionado identificándose como Cristian A. de 31 años, solicitando la presencia de los paramédicos quienes trasladaron al lesionado al Seguro Social.
El conductor de la vagoneta, dijo a los agentes que, al conducir por el Periférico Oriente de norte a Sur, cuando a unos metros después de pasar por la entrada a “La Pirinola”, se dio cuenta que el conductor del sedán comenzó a invadir su carril, aplicando los frenos, pero sin lograr evitar el impacto.
Detalló que pudo ver cuando el conductor del sedán salió despedido por el vidrio frontal, cayendo al pavimento metros más adelante, por lo que al reaccionar tras el impacto ellos lo auxiliaron y les dijo que se encontraba bien, pidiendo disculpas por el accidente, siendo auxiliado por los paramédicos CNE.
Posteriormente, se trasladaron a las oficinas de autotransportes, donde se presentó un representante de la empresa, quien llegó a un acuerdo amistoso con el afectado, realizando un pago total de 60 mil pesos por reparación del daño, desistiendo el afectado de realizar acción legal contra el responsable.