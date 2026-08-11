Sale volando por parabrisas tras choque en Nogales, se levanta y pide disculpas

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Un conductor de 31 años resultó lesionado luego de salir despedido por el parabrisas tras invadir el carril de una vagoneta a la altura de La Pirinola; el accidente terminó en un acuerdo por 60 mil pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 04:44 PM.