Socializa Julia Huerta primera semana de impacto en los “Diálogos por la Transformación” en Nogales

Tras ocho días de recorridos a pie que suman cerca de 50 kilómetros y la visita a 13 colonias de la ciudad, Julia Huerta, militante de Morena, ofreció una rueda de prensa para presentar el balance inicial de los “Diálogos por la Transformación”.
En su encuentro con representantes de los medios de comunicación, destacó la participación ciudadana y subrayó el momento histórico que vive la política mexicana desde la perspectiva de que, hoy más que nunca, “es tiempo de mujeres”.
Expuso que inició por el sector oriente desde la colonia Buenos Aires, seguido en Benito Juárez, Peñaloza, CTS Croc, Colinas del Sol, Rosarito, Bellavista, Solidaridad, Virreyes, hasta este martes en Acacias, Colinas del Yaqui y San Carlos, entre otras, donde ha sentido el respaldo ciudadano hacia el proyecto de la Cuarta Transformación.
Julia Huerta detalló que esta labor responde a un mandato interno del partido, con el objetivo principal de caminar casa por casa, entregar el periódico Regeneración y dialogar directamente con las familias sobre los avances consolidados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación a nivel nacional, estatal y municipal.
Este movimiento se hace andando, se hace de pie, se hace tocando casa por casa y se hace, sobre todo, en conjunto con las ciudadanas y los ciudadanos, dijo.
El contacto directo, explicó, busca captar el “pulso puro” de la ciudadanía para construir un diagnóstico preciso de las necesidades de Nogales, cuyo documento será entregado a quien resulte designado como coordinador o coordinadora estatal de los comités de defensa de la transformación y asegurar que las particularidades de la frontera no queden fuera de la agenda estatal.
Para las niñas de hoy, que una mujer sea presidenta es de lo más normal, y esa debe ser la normalidad, no solamente es el eslogan por el eslogan, es también la deuda histórica que tenemos con las que estaban antes de nosotras y abrir camino para las niñas que todavía no nacen en este país, expuso.
Las temáticas sugeridas incluirán hitos históricos y económicos que definen a la ciudad, tales como la antigua Aduana de Nogales, el ferrocarril como primer detonante de desarrollo y seguida por la industria maquiladora o la defensa heroica de la soberanía del 27 de agosto, entre otros que dan identidad a la ciudad y sus ciudadanos.
Nogales es el terruño querido, es el lugar donde la historia de muchos nogalenses inicia, concluyó, al reafirmar su compromiso de seguir en la escucha de todas las voces, incluida la crítica constructiva, para continuar el fortalecimiento de la vida pública del municipio desde el diálogo transformador.