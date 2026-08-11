Socializa Julia Huerta primera semana de impacto en los “Diálogos por la Transformación” en Nogales

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La militante de Morena informó que ha recorrido cerca de 50 kilómetros en ocho días, visitando a familias de distintos sectores para conocer sus necesidades y elaborar un diagnóstico ciudadano de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/08/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 04:06 PM.