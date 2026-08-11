Van de transporte de personal vuelca y cae de unos 5 metros durante las lluvias en Nogales

Un vehículo de transporte de persona tipo Van de color blanco volcó sobre un desnivel después de que su conductor bajara una pendiente en la colonia CTS-Croc en exceso de velocidad durante las lluvias de la madrugada de esta martes 11 de agosto en Nogales, Sonora.
Se informó que fue minutos antes de las 02:00 horas que se informó al 911 sobre el accidente registrado en el lugar, se desconoce si acudieron al sitio agentes de Auto Transporte de la Policía de Tránsito Municipal, ya que hasta el momento se desconoce se existe un parte oficial del caso.
También se ignora si el vehículo de transporte especial que traslada a empleados de maquiladora llevaba personas en el momento del accidente.
Según testigos la camioneta bajó en una calle descendente en exceso de velocidad mientras llovía y al llegar a la intersección perdió el control y no pudo manipular el vehículo derribando la guarnición y cayendo aproximadamente desde 5 metros de altura.
En un vídeo que circula en redes sociales se aprecia que la unidad quedo sobre sus neumáticos.