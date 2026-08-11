Van de transporte de personal vuelca y cae de unos 5 metros durante las lluvias en Nogales

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La unidad perdió el control mientras descendía por una pendiente en la colonia CTS-CROC y terminó sobre sus neumáticos tras caer por un desnivel; hasta el momento no se ha informado si llevaba pasajeros

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/08/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 04:49 PM.