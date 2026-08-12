Amplía Unison plazo para solicitar Beca de Exención por Vulnerabilidad Socioeconómica

...

La Universidad de Sonora extendió hasta el domingo 16 de agosto el registro para estudiantes que busquen obtener la exención total de reinscripción y colegiaturas durante el semestre 2026-2

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/08/2026 03:16 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 03:40 PM.