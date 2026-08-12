Amplía Unison plazo para solicitar Beca de Exención por Vulnerabilidad Socioeconómica

La Universidad de Sonora (Unison) anunció la extensión del periodo de registro para el programa de Beca de Exención por Vulnerabilidad Socioeconómica correspondiente al semestre 2026-2; la nueva fecha límite para que sus estudiantes puedan aplicar a este beneficio es el domingo 16 de agosto de 2026.
Jessica Yvette Coronado Verdugo, directora de Apoyo a Estudiantes de la institución, precisó que el objetivo de esta beca es respaldar a los alumnos que enfrentan condiciones económicas adversas, al garantizar así su permanencia y la culminación exitosa de su trayectoria académica con apoyo en la eliminación total del pago de las cuotas de reinscripción y colegiaturas.
El resumen de la convocatoria establece cobertura geográfica a los campus de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales, Santa Ana y Caborca, en los que se precisa un mínimo de carga mínimo de 4 materias registradas para el semestre que apenas inició el 10 de agosto.
El proceso de registro original se abrió el pasado 8 de agosto, no obstante, las autoridades universitarias decidieron extender el cierre para asegurar que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de postularse por cuestiones administrativas o de tiempo.
Coronado Verdugo explicó que muchos jóvenes no lograron completar su solicitud durante el periodo regular de reinscripciones o en el verano debido a diversos factores como falta de carga académica completa, ajuste de horario, procesos desfasados y jóvenes que, por necesidades de trabajo, modifican sus prioridades de último momento, dan de baja o agregan asignaturas.
A modo de contexto, la funcionaria recordó que este esquema de apoyo inició durante el semestre 2026-1 y en esa primera etapa, sumaron los esfuerzos de la beca alimenticia, en beneficio de 999 estudiantes de la comunidad universitaria.
Las y los alumnos interesados en aprovechar esta extensión del plazo pueden consultar la convocatoria completa en el Portal de Alumnos o ingresar directamente al sitio web oficial a través del enlace https://becas-socioeconomicas.unison.mx/Programa_de_Beca_de_Exencion.html