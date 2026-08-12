Bomberos de Nogales invitan a competencias a beneficio de mujeres con cáncer de mama

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Nogales, Sonora invitan a la comunidad a acompañarlos el próximo sábado 15 a las competencias bomberiles que tendrán lugar sobre la avenida Álvaro Obregón a la altura de la delegación central en esta frontera.
El Comandante y Jefe de Bomberos César Vélez anunció que el evento es 100 por ciento familiar y tendrá invitados especiales que compiten de varias ciudades, incluso de los Estados Unidos, además de contar con comida, bebidas y música en vivo.
Los invitamos este sábado 15 de agosto a partir de las 9 de la mañana a las competencias bomberiles que tendremos aquí en nuestra ciudad a beneficio del cáncer de mama, tendremos diferentes tipos de competencias y diferentes alimentos a la venta, mencionó.
Recordemos que el día del sábado 15 también todo esto va a venir a diferentes departamentos del estado e incluso de aquí de nuestros vecinos Estados Unidos. Habrá dos tipos de competencias, el Rally y bomberil y uno que se llama tendido de pinza donde van a demostrarles todo lo que tenga que ver con la destreza de los bomberos.
Recordemos también que este sábado tendremos preparado lo que es una sorpresa muy grande como conmemorativo para lo que es a las personas que han perdido la vida, que han perdido la batalla en el cáncer de mama, explicaron.
Recordemos que el día del sábado 15 también todo esto va a venir a diferentes departamentos del estado e incluso de aquí de nuestros vecinos Estados Unidos. Habrá dos tipos de competencias, el Rally y bomberil y uno que se llama tendido de pinza donde van a demostrarles todo lo que tenga que ver con la destreza de los bomberos.
Recordemos también que este sábado tendremos preparado lo que es una sorpresa muy grande como conmemorativo para lo que es a las personas que han perdido la vida, que han perdido la batalla en el cáncer de mama, explicaron.
Promovió que habrá venta de tacos de carne asada, tacos de perro, aguas frescas, sodas y otro tipo de bebidas además de la presentación de grupos en vivo, con gran convivencia y seguridad.
El evento se llevará a cabo desde la calle Díaz a la calle Torres. Esto quiere decir que estaría cerrada desde la Michoacana hasta lo que es el monumento al bombero pasando el ayuntamiento.
Estas dos cuadras estarían cerradas, es donde nos llevaríamos a cabo nuestro evento para tomar rutas alternas que serían por aquí por espaldas de la estación o por la calle Ingeniero, entonces nada más avisarles con tiempo también de ese detalle que estará cerrado este tramo de la avenida Obregón para poder llevar a cabo nuestras competencias.
Estas dos cuadras estarían cerradas, es donde nos llevaríamos a cabo nuestro evento para tomar rutas alternas que serían por aquí por espaldas de la estación o por la calle Ingeniero, entonces nada más avisarles con tiempo también de ese detalle que estará cerrado este tramo de la avenida Obregón para poder llevar a cabo nuestras competencias.
Sí, mira, el servicio de emergencias no se detiene, seguimos operando con normalidad, vamos a seguir atendiendo llamadas, desde las diferentes estaciones, desde aquí del centro, para nosotros la prioridad sigue siendo la población, entonces el servicio de emergencias va a continuar normalmente.