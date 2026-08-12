Bomberos de Nogales invitan a competencias a beneficio de mujeres con cáncer de mama

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El Cuerpo de Bomberos de Nogales realizará este sábado 15 de agosto competencias bomberiles sobre la avenida Álvaro Obregón, con participación de equipos locales, de otras ciudades y de Estados Unidos; todo lo recaudado será destinado al tratamiento de mujeres con cáncer de mama

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/08/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 04:50 PM.