Detienen a hombre acusado de golpear y tratar de ahorcar a su hermana en la colonia Colosio

Un hombre fue detenido por las autoridades luego de agredir verbalmente a su padre y golpear a su hermana a quien intentó ahorcar al estar dentro de su domicilio en la colonia Colosio donde fue arrestado por la Policía Municipal en Nogales, Sonora.
Los datos policiales indican que fue a las 15:16 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Luis Donaldo Colosio donde reportaban la activación de un código violeta por violencia familiar.
En el lugar los agentes observaron a una mujer quien les informó que su hermano estaba agrediendo físicamente a su hermana, autorizando a los oficiales para ingresar al domicilio.
En el interior los oficiales vieron al agresor cuando estaba ahorcando a la víctima, por lo que procedieron a la detención de quien dijo llamarse Manuel H. "N" de 25 años, procediendo a entrevistarse en la reportante de quien se omiten sus generales.
La afectada mencionó que momentos antes su hermano ahora detenido había discutido con su papá vía telefónica actuando de manera agresiva en su contra y de posteriormente la agredió de manera verbal y físicamente.
Sobre el caso dicha autoridad dio aviso al Centro de Atención Temprana con detenido quien ordenó que el agresor fuera puesto a su disposición.