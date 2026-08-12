Detienen a hombre acusado de golpear y tratar de ahorcar a su hermana en la colonia Colosio

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Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Manuel H. “N”, de 25 años, luego de que presuntamente agrediera verbalmente a su padre y atacara físicamente a su hermana, a quien habría intentado ahorcar dentro de un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 04:20 PM.