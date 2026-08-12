Estadio Alberto Hoeffer recuperará su identidad con nueva fachada y modernización integral

La renovación del estadio Alberto Hoeffer representa más que un proyecto de infraestructura deportiva; es la recuperación de un sentido de identidad e historia para la comunidad de Nogales. La reciente aprobación para transformar su fachada encamina al recinto a convertirse en un espacio moderno que busca atraer turismo, inversión y eventos de gran nivel, mencionó el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez Rodríguez.
El director mencionó que los trabajos que actualmente se ejecutan forman parte de una remodelación integral impulsada por las autoridades locales, sumando fuertes inversiones en lo técnico, eléctrico y de uso comunitario, por lo que se coordinan los esfuerzos para abatir el rezago de décadas en la instalación.
Esta remodelación de fachada que se aprueba el día de ayer le suma económicamente una muy fuerte cantidad que se le ha venido integrando inversión y dando la inversión al estadio, tanto en la parte técnico deportivo como en la parte de áreas comunes y centros de concentración de personas, de gente. El estadio a finales del año 2025 se nos hace entrega de la remodelación eléctrica en la cual se modifica totalmente las luces que se tenían, los reflectores, el transformador. Se pensó en el proyecto dejar instalaciones para futuras instalaciones, para grupos musicales, para cargas de energía extras, para cuestiones que nosotros normalmente en el estadio no utilizábamos, por muchas cuestiones, comentó Martínez.
La visión al futuro incluye la ampliación del aforo para recibir entre cinco y seis mil personas más, cumpliendo con los estándares de ligas profesionales, lo que abriría la puerta a equipos de grandes ligas de México o los Estados Unidos. De igual forma, para solventar la demanda de espacio para vehículos, ya se gestionan convenios con predios aledaños sobre la avenida Tecnológico y la avenida Obregón para garantizar un estacionamiento amplio y seguro.
Pues el 2027 sería el límite que nos puso nuestro alcalde. El proyecto en etapas se maneja hasta el 2027 en lo que respecta a esta administración y de hecho se adelanta una tercera etapa que no se tenía contemplada en este año, que es la que se acaba de aprobar el día de ayer, por eso estamos muy contentos porque a la par de lo que ya se está haciendo se va a integrar para ya solamente dedicarnos a lo que viene siendo el campo, el infield, el outfield que es el campo y la ampliación de gradas, conectar nuevas gradas, hacer a lo mejor en el área de oficinas de ellos algunos VIPs; o sea, se está hablando de diferentes propuestas para el siguiente año, entonces esa parte se empieza a trabajar ahora en septiembre, octubre, para tener la presupuesta en noviembre y presentarlo y poderlo trabajar el año que entra, mencionó.