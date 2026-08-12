Estadio Alberto Hoeffer recuperará su identidad con nueva fachada y modernización integral

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La renovación del recinto deportivo contempla mejoras en áreas internas, iluminación, accesibilidad, sanitarios, gradas y espacios para eventos, con una visión de convertirlo en un punto de atracción para turismo, inversión y espectáculos de gran nivel

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/08/2026 12:13 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 12:17 PM.