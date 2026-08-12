Estudiantes de Criminología realizan práctica nocturna de investigación forense en Nogales

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Alumnos de tercer semestre pusieron en práctica técnicas de criminalística de campo mediante una escena simulada, donde realizaron el acordonamiento, procesamiento, recolección, embalaje y etiquetado de indicios

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/08/2026 03:40 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 03:47 PM.