Estudiantes de Criminología realizan práctica nocturna de investigación forense en Nogales

Estudiantes de Criminología del tercer semestre de una universidad privada llevaron a cabo una práctica de campo nocturna, el ejercicio tuvo lugar a un costado de la ciclovía del periférico Colosio, donde procesaron una escena de intervención simulada, la cual incluyó el acordonamiento del área y el uso de equipo forense especializado en Nogales, Sonora.
El objetivo de la actividad consistió en aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, donde futuros profesionales ejecutaron la metodología de investigación propia de la criminalística de campo, disciplina que exige el dominio de técnicas precisas para la recolección, el embalaje y el etiquetado de indicios.
El responsable de la iniciativa, el maestro Brian Alexis Obal Félix, explicó la importancia de estos ejercicios a campo abierto, al detallar que las prácticas realistas permiten a los alumnos superar el miedo y afrontar la realidad de su futura labor profesional de manera directa.
Se trató de un procesamiento del lugar de intervención para hacer práctica de lo que han aprendido durante las clases. Para hacer lo que es la metodología de investigación, criminalística de campo. Para saber cómo manejar, hacer la recolección, el embalaje, embalaje y etiquetado, y el procesamiento igual, dijo.
A los jóvenes que están viendo, que no se pierdan la oportunidad y estudien lo que es la licenciatura. Y aprovecharla, ya que es una ciencia muy, muy padre en el entorno de la investigación, agregó.