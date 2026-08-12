Exigen vecinos solución definitiva tras deslaves en la Secundaria General 2

Tras los recientes deslaves ocurridos en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General 2 “Profesor Luis Basurto Guzmán”, ubicada en el acceso de la calle 5 de Febrero, residentes y comerciantes de la zona han alzado la voz para exigir a las autoridades un proyecto de infraestructura que brinde una solución definitiva y garantice la seguridad de la comunidad en Nogales, Sonora.
El problema se originó tras las intensas lluvias registradas el pasado martes, seguidas de precipitaciones durante la noche del miércoles, las cuales provocaron el colapso de un terraplén en los terrenos del plantel educativo. Este espacio, que históricamente correspondía al cauce natural de un arroyo, fue rellenado hace algunos años con la intención de construir canchas deportivas para los estudiantes. Sin embargo, la falta de un muro de contención adecuado provocó que el material cediera ante la acumulación de agua, al arrastrar consigo lodo, piedras, grava y arena hacia la vía pública.
Las afectaciones no se hicieron esperar, el taponamiento de la calle 5 de Febrero generó problemas de inundación que impactaron directamente a las familias residentes de las áreas colindantes. Asimismo, los negocios locales sufrieron los estragos del alud; un taller de mofles y aire acondicionado reportó pérdidas importantes en herramientas, además de daños a vehículos de clientes que se encontraban bajo su resguardo, a quienes les solicitaron un inventario de afectaciones por parte del Gobierno Municipal.
Ante esta situación de riesgo latente, los vecinos afectados hacen un llamado urgente a las autoridades del Gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría de Educación y Cultura y al Instituto de Infraestructura Educativa para que se active un protocolo de seguridad con una obra integral.
La petición central es que se desarrolle un proyecto que no se limite al simple relleno del terreno, sino que contemple la construcción de una base sólida y un muro de contención estructuralmente seguro. Los habitantes advierten que, de no tomarse estas medidas, los deslaves continuarán con problemas recurrentes con cada temporada de lluvias.
En este espacio, cuadrillas de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Nogales desarrollan labores de limpieza con maquinaria pesada y dompes para despejar el carril de rodamiento y retirar los escombros, en espera de coordinación institucional desde el Gobierno de la ciudad ante las instancias correspondientes para generar una solución de fondo al tema.
Las autoridades de Protección Civil Municipal mantienen el exhorto a la población para extremar precauciones, ya que los pronósticos indican una alta probabilidad de que las lluvias continúen durante el resto del día en la región.