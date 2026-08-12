Exigen vecinos solución definitiva tras deslaves en la Secundaria General 2

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Residentes y comerciantes de la calle 5 de Febrero piden al Gobierno del Estado una obra integral que incluya un muro de contención y una estructura segura para evitar nuevos deslaves e inundaciones durante la temporada de lluvias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/08/2026 03:50 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 03:53 PM.