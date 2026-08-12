“Individuo Frontera”: colectivo Sahuaro Negro presentará muestra pictórica en Nogales

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Más de 45 obras elaboradas con distintas técnicas serán exhibidas a partir del viernes 14 de agosto en el Museo de Artes, en una exposición gratuita que busca acercar el talento artístico nogalense a la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 11:45 AM.