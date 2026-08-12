“Individuo Frontera”: colectivo Sahuaro Negro presentará muestra pictórica en Nogales

Con el propósito de abrir los espacios del Ayuntamiento de Nogales nuevos talentos de la cultura y las artes, el próximo viernes 14 de agosto, a las 19:00 horas, será inaugurada en el Museo de Artes la muestra pictórica “Individuo Frontera”, a cargo del colectivo local Sahuaro Negro.
El Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), extendió la invitación al público de Sonora y Arizona para asistir a esta exposición gratuita, que permanecerá abierta durante un mes.
El director general de IMFOCULTA, Nadir Del Cid González, junto con los artistas integrantes del colectivo, Jorge Luis Del Valle y Ángel González, dio a conocer los detalles de esta actividad, que incluirá visitas guiadas y explicaciones sobre las más de 45 obras que conforman la exposición.
Los expositores señalaron que la muestra presenta una propuesta distinta, integrada por obras elaboradas mediante diversas técnicas, entre ellas acrílico, óleo, técnicas mixtas, lápiz y carboncillo.
Asimismo, invitaron a personas de todas las edades a acudir al Museo de Artes y conocer de cerca el talento artístico nogalense, así como las expresiones culturales que reflejan la identidad y dinámica de la frontera.