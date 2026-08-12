Localizan en Colinas del Yaqui vehículo con reporte de robo en Arizona

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Elementos de la SSPC y la AMIC aseguraron una vagoneta Dodge modelo 2017, localizada en aparente estado de abandono, cuya serie vehicular arrojó un reporte de robo vigente en el estado de Arizona, Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 04:12 PM.