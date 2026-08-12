Localizan en Colinas del Yaqui vehículo con reporte de robo en Arizona

Un vehículo que contaba con reporte de robo en el extranjero fue localizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la colonia Colinas del Yaqui de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte oficial fue durante recorridos de vigilancia sobre calles de dicho sector que efectivos de la SSPC localizaron un vehículo tipo vagoneta en aparente estado de abandono en la vía pública.
Al revisar la serie del auto los agentes fueron alertados sobre un reporte de robo vigente en el estado de Arizona, de los Estados Unidos, por lo que aseguraron el vehículo el cual fue puesto a disposición de los agentes de la AMIC Nogales.
Finalmente, la unidad fue remolcado a los patios del C5 donde quedo a disposición de las autoridades federales correspondientes. Se trató de un vehículo tipo vagoneta Dodge, modelo 2017 de color gris.