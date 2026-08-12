Prioriza OOMAPAS abasto con pipas a los usuarios cumplidos

El suministro de agua potable mediante pipas no puede entregarse a usuarios que mantienen adeudos, ya que cada viaje del organismo operador debe justificarse fiscalmente. Esta restricción técnica es la que ha generado inconformidad ciudadana, a pesar de que casi la mitad de los vecinos del sector afectado presentan rezagos en sus pagos.
Ante este problema técnico de la zona, las autoridades implementaron una red de distribución por medio de vehículos cisterna. El director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, explicó que se actuó de forma correctiva para proteger el manto acuífero mientras se resuelve el problema de fondo.
El pozo de la Guardia Nacional ya no nos dio la captación que teníamos antes. Precisamente por eso falló el equipo, por eso se quemó, por falta de agua. Entonces, ¿qué hicimos? Instalamos un equipo nuevo con menor capacidad para no dañar ese manto y seguir con una captación menor, pero seguir con ella, comentó Sandoval.
Mientras concluyen estas obras, Sandoval explicó que el abasto provisional continuará estrictamente para los ciudadanos que mantienen sus pagos regulares. Mencionó que este sector contaba con servicio continuo sin pagar, pero actualmente el personal mantiene una labor de cobranza mediante cortes y exhortos para abatir la morosidad del 50%.
Hay algunas personas por ahí que se están manifestando y se están manifestando negativamente porque no se les surte con pipa, pero yo no le puedo surtir a las personas que tienen adeudo en sus recibos. Es alrededor de un 50% en esa sección. Como hay muchas también que sí nos exigen, pero como se dice vulgarmente, pero no pagan, indicó.