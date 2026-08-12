Prioriza OOMAPAS abasto con pipas a los usuarios cumplidos

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El organismo operador mantiene el suministro provisional mediante vehículos cisterna mientras concluyen trabajos de interconexión, pero señala que cerca del 50% de los usuarios del sector presenta rezagos en sus pagos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/08/2026 11:28 AM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 11:32 AM.