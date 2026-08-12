Pese a ajustes globales, Gim Nogales prevé cierre de 2026 con más inversión y empleo

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales descartó una crisis económica para la ciudad y señaló que empresas maquiladoras ya instaladas preparan ampliaciones de sus áreas de producción

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/08/2026 11:57 AM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 12:00 PM.