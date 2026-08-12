Pese a ajustes globales, Gim Nogales prevé cierre de 2026 con más inversión y empleo

A pesar de la incertidumbre global y los recientes ajustes corporativos internacionales, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales proyectó un cierre de año sumamente positivo en materia económica y laboral, impulsado por planes de expansión en la industria maquiladora local en Nogales, Sonora.
Por este motivo, el munícipe descartó que los movimientos del mercado representen una crisis para la ciudad y aseguró que las dinámicas de las plantas industriales responden a un proceso de ajuste que, a corto y mediano plazo, genera una mayor atracción de inversiones.
Yo creo que es el reacomodo de la economía que se está dando, derivado de los anuncios que se han hecho por medio del gobierno americano; con, por un lado, la incertidumbre del tratado del libre comercio y, por otro lado, la reconversión económica que se da en las empresas mundiales, mencionó el alcalde.
También tenemos ahí más inversión que pudiera darse de las mismas empresas que ya están instaladas aquí y que van a ampliar sus áreas de producción. Son más las que creo que hasta ahorita… las que se van a quedar o las que pudieran venir, que las que están renunciando ya por naturaleza de sus mismos productos o de sus mismas cadenas de suministro. Creo que es natural esta estadística que estamos viendo con respecto a la atracción de inversión, comentó.