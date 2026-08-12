Sentencian a más de 21 años de prisión a pareja por trata y corrupción de una menor

Más de 21 años de prisión purgará una pareja por el delito de trata y corrupción de menores a quienes obligaron y o convencieron para prostituirse en diferentes colonias y hoteles de esta frontera de Nogales.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Gloria Guadalupe“N” y César Telésforo “N”, por su responsabilidad penal en los delitos de trata de personas y corrupción de menores, en concurso real de delitos, cometidos en agravio de una adolescente en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la investigación, entre el 30 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, las personas ahora sentenciadas, en conjunto con diverso activo, realizaron actos dolosos encaminados a procurar, facilitar, inducir, enganchar y entregar a la víctima, quien tenía 16 años al momento de los hechos, para posteriormente beneficiarse de su explotación sexual, aprovechando la relación de confianza existente y las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba.
Las conductas ilícitas se desarrollaron en distintos inmuebles de Nogales, entre ellos un hotel ubicado en la colonia Colinas del Yaqui y otros establecimientos de hospedaje, así como en un domicilio del fraccionamiento Las Haciendas, lugares a los que la víctima era trasladada y donde, de acuerdo con la acusación acreditada ante el Juez fue sometida a actos de explotación sexual y se estableció que durante este periodo fue obligada a consumir bebidas alcohólicas y cocaína.
Por el delito de trata de personas, el Tribunal impuso una pena de 16 años, 7 meses y 15 días de prisión ordinaria, además de una multa de 502 mil 136.25 pesos; mientras que, por corrupción de menores, determinó una pena de 4 años y 9 meses de prisión ordinaria, así como una multa de 4 mil 559.94 pesos.
En consecuencia, la sanción global asciende a 21 años, 7 meses y 15 días de prisión, multa de 506 mil 696.19 pesos, además del pago por concepto de reparación del daño material por 20 mil 100 pesos y reparación del daño moral por 18 mil 239.76 pesos.
Las personas sentenciadas permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada; el Juez fijó las 17:10 horas del 13 de agosto de 2026 para la audiencia de lectura y explicación de sentencia, con lo que continuará el procedimiento conforme a las disposiciones legales aplicables.