Sentencian a más de 21 años de prisión a pareja por trata y corrupción de una menor

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La FGJES obtuvo una sentencia condenatoria contra Gloria Guadalupe “N” y César Telésforo “N”, quienes fueron declarados responsables de trata de personas y corrupción de menores en agravio de una adolescente de 16 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 04:28 PM.