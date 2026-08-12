Supervisan mantenimiento preventivo del distribuidor vial Ana Gabriela Guevara

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales revisó las condiciones de esta importante conexión vehicular, donde se realizarán trabajos de pintura, limpieza, retiro de grafiti y atención a daños por uso y vandalismo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 12/08/2026 12:09 PM.