Supervisan mantenimiento preventivo del distribuidor vial Ana Gabriela Guevara

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales realizó un recorrido de supervisión por el distribuidor vial Ana Gabriela Guevara, donde revisó las condiciones de la infraestructura y los trabajos de mantenimiento preventivo programados para conservar en buen estado este importante punto de conexión vehicular de Nogales, Sonora.
Durante el recorrido estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Medina Esqueda, así como por el director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza.
El presidente municipal señaló que estas acciones forman parte del programa permanente de atención y conservación de la infraestructura urbana, con especial prioridad en aquellas vialidades que registran una alta circulación diariamente.
Estamos revisando directamente las condiciones de nuestra infraestructura para atender de manera preventiva cualquier necesidad. Lo más importante es brindar seguridad, funcionalidad y mejores condiciones de movilidad a las familias nogalenses, expresó Gim Nogales.
Jorge Medina Esqueda explicó que, por la naturaleza de las labores, será necesario utilizar grúas, escaleras y maquinaria especializada en algunos puntos, por lo que podrían presentarse restricciones parciales y temporales a la circulación, sin que sea necesario cerrar completamente el distribuidor.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó que conservar en buenas condiciones la infraestructura existente es fundamental para prolongar su vida útil, prevenir deterioros mayores y garantizar un uso responsable de los recursos públicos.
Cada acción preventiva nos permite cuidar mejor la infraestructura que pertenece a todos los nogalenses. Nuestro compromiso es mantener una ciudad segura, funcional y con mejores condiciones para quienes diariamente transitan por ella, puntualizó.