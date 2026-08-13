Angélica Burgos fortalece acercamiento con familias de La Mesa a través de Mujeres al 100

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La coordinadora de la organización en Nogales encabezó un nuevo “Desayuno con Causa y Transformación”, donde compartió información sobre programas de apoyo y destacó la importancia de mantener comunicación permanente con vecinos para fortalecer a las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 12:01 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 12:04 PM.