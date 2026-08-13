Angélica Burgos fortalece acercamiento con familias de La Mesa a través de Mujeres al 100

Mantener la comunicación con los vecinos de las colonias para fortalecer el núcleo familiar, es uno de los principales objetivos de la organización Mujeres al 100 en esta frontera, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la organización en Nogales, Sonora, sostuvo un encuentro con los residentes de la colonia La Mesa en el marco del programa Desayuno con Causa y Transformación.
Para nosotros como integrantes de Mujeres al 100, es importante estar en comunicación permanente con los vecinos…con el fin hacerles llegar la información de los programas sociales que se tienen y principalmente, utilizarlas en favor de sus familias, explicó.
En la colonia La Mesa se congregaron más dos decenas de madres y padres de familia, expresó, con quienes compartieron los alimentos matinales como parte de la labor diaria de la agrupación.
Estas reuniones las estamos llevando a cabo en varias colonias…ya estuvimos en la colonia Terrazas, en la Colosio y ahora en La Mesa, para atender a las madres y padres de familia para que conozcan y se integren a la Red de Mujeres al 100, destacó.