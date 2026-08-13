Arranca en Preparatoria Municipal de La Mesa el Festival de las Juventudes

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El plantel “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” inició las actividades con una jornada de activación física, cultura, recreación y prevención, con la participación de autoridades municipales y estatales enfocadas en el bienestar integral de los estudiantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/08/2026 02:07 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 02:10 PM.