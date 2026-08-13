Arranca en Preparatoria Municipal de La Mesa el Festival de las Juventudes

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, en su plantel La Mesa, se vistió de fiesta para dar el banderazo de inicio al Festival de las Juventudes. El evento fungió además como un enérgico “rompehielo” para el arranque de clases, al lograr congregar a estudiantes, autoridades locales y estatales en una jornada enfocada en el bienestar integral.
Con la anfitrionía de la directora general de la institución, la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, el plantel de Nogales, Sonora, abrió sus puertas a una sinergia institucional de gran valor social. El evento destacó por el trabajo conjunto de diversas dependencias, en una demostración de compromiso gubernamental hacia el desarrollo de jóvenes nogalenses.
La jornada contó con la participación especial de Rebeca Valenzuela Alvarez, directora del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), quien asistió acompañada de su equipo de trabajo. Lejos de los protocolos tradicionales, la titular del ISJ se sumó activamente a las rutinas de ejercicio junto a los estudiantes, al enfatizar que el cuidado personal es la base del éxito.
Hoy celebramos el Día Internacional de las Juventudes junto a las y los estudiantes y lo hicimos de la mejor manera que conozco, activándonos físicamente y recordando que el bienestar comienza cuidando tanto el cuerpo como la mente. ¡Feliz día, jóvenes! Disfruten esta hermosa etapa con alegría, responsabilidad y muchas ganas de seguir creciendo, expresó Valenzuela Alvarez durante su intervención.
A este gran bloque de trabajo se sumaron figuras clave del gabinete municipal como Marco Alonso Martínez, director del Instituto Municipal del Deporte (IMDEP), coordinando las dinámicas de activación física, la titular de la Dirección de Salud Municipal, la doctora Viviana García Ruiz, con enfoque de esfuerzos en módulos preventivos y de cuidado físico; así como la representación de Imfoculta, quienes llenaron el espacio de expresiones artísticas, acompañados también por el Centro de Integración Juvenil.
El “rompehielo” se estructuró en cuatro ejes principales: activación física y actividades deportivas para fomentar el movimiento y la disciplina; dinámicas culturales y artísticas que abren espacios para la expresión y la creatividad de los talentos locales; actividades recreativas y de integración que fortalecen el tejido social y el compañerismo entre los estudiantes de nuevo y reingreso, así como acciones de prevención y cuidado de la salud de concientizando sobre la importancia del bienestar físico y mental en la etapa adolescente.
El inicio del Festival de las Juventudes en Nogales dejó un balance sumamente positivo, que marca el comienzo de este nuevo periodo académico con “toda la actitud” y reafirma que, mediante el trabajo coordinado, se pueden ofrecer espacios seguros, formativos y de gran calidad para el futuro de Sonora.