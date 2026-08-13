CIJ Nogales invita a jóvenes a participar en concurso nacional de arte por la paz

Con el propósito de fomentar el bienestar social y la salud mental, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) en esta frontera invita a la comunidad a participar en el Concurso Nacional de Arte “Trazos, Voces e Historias por la Paz”. Zulema Thomé Martínez, directora del CIJ Nogales, encabeza esta iniciativa local, la cual busca alejar a niños y jóvenes de las adicciones a través de la expresión artística.
La convocatoria permite la participación en tres disciplinas principales en pintura, con la creación de un mural; en música, desde la composición de una canción original y creación literaria, que fomenta la escritura de un cuento.
El certamen exige que las obras aborden temáticas de bienestar emocional, cuidado del medio ambiente o cultura de paz. Además, la participación debe ser colectiva, con equipos de tres a treinta integrantes, con registro abierto hasta el 25 de septiembre de 2026 en el portal oficial www.cij.gob.mx/concursonacional2026.
La promoción de este concurso cobra vital importancia ante el panorama actual de salud pública, ante la advertencia sobre el número de pacientes que solicitan ayuda durante los últimos meses por el consumo de sustancias ilícitas y legales que afectan gravemente a la juventud fronteriza.
Los datos recientes del centro revelan las principales problemáticas que requieren atención urgente en consumo de tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeadores, así como alcohol, marihuana, cristal y cocaína, con un fuerte impacto de drogas de alto peligro como el fentanilo en la región de Nogales y afecciones de salud mental, como violencia, ansiedad, depresión, acoso escolar e ideación suicida.
Gran parte de los pacientes son estudiantes de secundaria y preparatoria, quienes a menudo inician el consumo por presión social y, ante esta situación, el arte se posiciona como una herramienta terapéutica y preventiva eficaz. Las terapias de grupo y el involucramiento en actividades creativas y comunitarias, como este certamen nacional, otorgan a las y los jóvenes alternativas sanas para canalizar sus emociones y alejarse de las adicciones.