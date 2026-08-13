CIJ Nogales invita a jóvenes a participar en concurso nacional de arte por la paz

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El Centro de Integración Juvenil, encabezado en esta frontera por Zulema Thomé Martínez, convocó a niñas, niños y jóvenes a participar con murales, canciones o cuentos que promuevan el bienestar emocional, el cuidado del medio ambiente y una cultura de paz

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/08/2026 02:16 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 02:19 PM.