Detienen a joven acusado de golpear a su hermana tras discusión familiar en Las Haciendas

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La víctima señaló que el conflicto inició luego de reclamarle a su hermano por regañar a su hijo y terminó cuando presuntamente la golpeó en el cuello, provocando que cayera al suelo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 04:24 PM.