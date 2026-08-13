Detienen a joven acusado de golpear a su hermana tras discusión familiar en Las Haciendas

Una persona fue detenida por las autoridades luego de agredir a su hermana quien le reclamó el por qué regañaba a su hijo en hechos ocurridos en la colonia Las Haciendas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 18:40 horas que elementos preventivos acudieron a dicho sector donde reportaban un caso de posible violencia familiar.
En el lugar observaron a una persona del sexo femenino alterada, llorando y pidiendo ayuda, señalando a su hermano quien momentos antes la había golpeado, por lo que los elementos procedieron a detener al de nombre Nicolás "N" de 20 años de edad.
La afectada dijo a las autoridades que momentos antes tuvo una discusión con su hermano por haber regañado a su hijo, comenzando las agresiones verbales entre ambos, hasta que su hermano le soltó un golpe en el cuello.
Dijo que el impacto la derribo al suelo, por lo que pidió ayuda al 911, de lo anterior se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana quien les ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.