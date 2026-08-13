Finanzas sanas de Nogales permiten mantener inversión en obras sin generar deuda

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La tesorera municipal Emma Lizette Maldonado destacó que los ingresos superan los gastos y que la recaudación se refleja en obras de infraestructura, servicios y equipamiento para beneficio de la ciudadanía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/08/2026 12:08 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 12:12 PM.