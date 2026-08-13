Finanzas sanas de Nogales permiten mantener inversión en obras sin generar deuda

La ciudad de Nogales, Sonora, mantiene finanzas sanas con ingresos que superan los gastos y un incremento constante en el patrimonio público, logros que se traducen directamente en obras para la comunidad, dejando este balance positivo como un testimonio de la confianza ciudadana al cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que permite un ritmo de inversión sin genera deudas, así lo explicó la tesorera municipal, Emma Lizette Maldonado, tras aprobarse el informe financiero correspondiente a los meses de enero a junio por el cabildo en pleno, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
De acuerdo con la funcionaria, esta aprobación, confirma que la recaudación se está aplicando en mejoras estructurales, y explicó el recurso captado a través de los impuestos se destina a obras prioritarias que los ciudadanos demandan, con el último objetivo de elevar la calidad de vida y fortalecer la operatividad urbana en los diferentes sectores.
Les podemos dar la certeza de que lo que se está recaudando por tema de aportaciones de ellos lo estamos trabajando para que impacte en temas de la ciudad, en pavimentación, mejora de la infraestructura, camiones recolectores, mayor número de patrullas. Entonces esperamos que el ciudadano pueda verlo reflejado en estos rubros importantes que le comento, comentó la tesorera.
Para complementar estos apoyos y celebrar una fecha especial, mencionó se organizó una dinámica que premiará a los adultos con sillas reclinable y dispositivos Alexa, este próximo 28 de agosto, por lo que los ciudadanos tienen hasta el 27 de este mismo mes, para registrarse compartiendo una fotografía y una historia, o bien, presentar en las oficinas de esta dependencia el pago de predial más antiguo que conserven.
Este mes de agosto estamos enfocados en los abuelitos. Queremos apapachar a esas cabezas de familia que tanto nos aportan, que tanto nos dan. Ahorita tenemos hasta el 40% de descuento en el tema de predial y hasta el 75% en tema de recargos y todo enfocado en el tema de abuelitos. Ya para el cierre de la campaña, que va a ser para el 28 de julio, la tenemos publicada hasta el 29, pero sabemos que el 28 se celebra el día especial de estos personajes, indicó.