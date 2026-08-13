ICATSON impulsa el emprendimiento en Nogales con capacitación y certificaciones oficiales

Obtener una certificación oficial de habilidades no solo eleva las oportunidades laborales, sino que se ha convertido en el principal motor para quienes buscan iniciar su propio negocio desde cero, sobre todo en esta época en donde se privilegia la innovación constante, por lo que respaldar los conocimientos empíricos con un documento formal es primordial para asegurar el crecimiento profesional y la estabilidad económica de las familias en la frontera.
Bajo esta visión, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON) mantiene abierta su oferta educativa para la comunidad otorgando constancias avaladas directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo, por lo que Daniela Godínez Monroy, coordinadora de ICATSON extensión Nogales, Sonora, destacó que sus aulas reciben principalmente a ciudadanos con el deseo de emprender, a quienes se les enseña tanto la técnica del oficio como las estrategias para comercializar sus productos.
En el Icatson ofrecemos que las personas se capaciten en ciertas áreas para que sí puedan emprender o puedan generar su propio diploma sobre algo que ellos ya saben a través de emprendimientos de la vida y con algo que los certifique. Es importante que la gente, que en hogar les sepa de la existencia del Icatson aquí, que se acerquen a nosotros para que tengan su certificado avalado por la SEP y la Secretaría de Trabajo, manifestó Godínez.
Para facilitar el acceso a esta capacitación, el instituto abrirá su periodo de inscripciones este próximo primero de septiembre, para el trimestre octubre-diciembre en sus oficinas privada tecnológico, frente a la Casa Hogar Madre Conchita, además de arrancar con los cursos rápidos de “Icatson en tu colonia”, con un costo accesible, por lo que invitó a los interesados a solicitar información a través del numero para llamadas y WhatsApp 631-209-0796 o mediante su página de Facebook “Icatson extensión Nogales”.
El primero de septiembre iniciamos las inscripciones, vamos a tener, como mencioné ahorita, va a haber aplicación de pestañas, inglés, repostería, corte y confección, electricidad, refrigeración, entre muchos otros, barbería. Entonces, los invitamos a que vengan, se inscriban, es trimestre octubre-diciembre, mencionó.