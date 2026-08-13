ICATSON impulsa el emprendimiento en Nogales con capacitación y certificaciones oficiales

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El instituto ofrece cursos en áreas como refrigeración, electricidad, belleza, barbería, inglés y repostería, con constancias avaladas por la SEP y la Secretaría del Trabajo para fortalecer las oportunidades laborales y de emprendimiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/08/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 03:25 PM.