Julia Huerta destaca respaldo a la Cuarta Transformación durante recorrido por Lomas de Nogales 2

Durante un fructífero recorrido en la colonia Lomas de Nogales 2 y reunión con vecinos de la calle Joaquín Pardavé, Julia Huerta constató el gran eco y respaldo de la ciudadanía hacia el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).
En su diálogo cercano con los habitantes, desarrollado la tarde del miércoles, Huerta destacó que la 4T va más allá de ser solo un movimiento político:
Es la esperanza para millones y millones de mexicanas y de mexicanos que han visto cómo sus condiciones han mejorado con los gobiernos de la izquierda.
Al hacer un balance de sus actividades sobre el territorio en el marco de la iniciativa morenista “Diálogos por la Transformación”, Julia Huerta detalló que en un lapso de nueve días se han recorrido 17 colonias de Nogales y, durante estas visitas, ha logrado platicar de frente con las y los vecinos para escuchar de primera mano sus opiniones sobre el movimiento y las necesidades de la ciudad.
No hemos encontrado más que cariño, más que amor, más que muestras de afecto, y por eso estamos muy agradecidos y muy entusiasmados, expresó.