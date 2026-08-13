Julia Huerta destaca respaldo a la Cuarta Transformación durante recorrido por Lomas de Nogales 2

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La morenista dialogó con vecinos de la calle Joaquín Pardavé y resaltó los programas sociales y derechos que, afirmó, representan un “piso de bienestar” para millones de mexicanos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 01:53 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 01:57 PM.