Julia Huerta lleva los “Diálogos por la Transformación” a colonias de Nogales

...

La morenista continuó con sus recorridos casa por casa en Fuente de Plata, Lomas de Anza y Acacias, donde escuchó las necesidades de las familias y dialogó con vecinos y jóvenes sobre las problemáticas de sus sectores

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 11:53 AM.