Julia Huerta lleva los “Diálogos por la Transformación” a colonias de Nogales

Con el objetivo de mantener y fortalecer la cercanía con la ciudadanía, la morenista Julia Huerta continuó este miércoles con una nutrida agenda de visitas casa por casa como parte de los “Diálogos por la Transformación” en Nogales, Sonora.
Durante la jornada, recorrió diversos sectores del municipio para escuchar de viva voz las historias y necesidades de las familias rumbo a construir el diagnóstico nogalense y llevar el mensaje directo sobre el impacto social de la Cuarta Transformación.
Hoy tocó recorrer a las familias de Fuente de Plata y me voy muy contenta, tuve la oportunidad de platicar con las familias, escuchar sus historias y compartir un rato muy agradable”, expresó Huerta. “Cada colonia tiene algo distinto que contar, y qué bonito poder descubrirlo directamente con quienes viven ahí, a veces son esos momentos sencillos los que más se disfrutan y los que uno termina llevándose en el corazón.
Pude conocer un poquito de lo que hacen y ver todo el esfuerzo que hay detrás de cada entrenamiento, me dio mucho gusto compartir un rato con ellos y les agradezco por abrirnos las puertas para seguir recorriendo Nogales y encontrando historias que hacen grande a nuestra ciudad, destacó.
Con estos recorridos, Julia Huerta reafirma su compromiso de mantener un diálogo directo y permanente con la comunidad, al apostar por recorrer el municipio sector por sector para consolidar el proyecto de transformación desde la base ciudadana.