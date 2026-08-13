Nogales firma alianza con AMPI para agilizar trámites inmobiliarios

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El convenio de colaboración busca reducir tiempos de respuesta, simplificar procesos inmobiliarios y brindar mayor certeza jurídica para favorecer el desarrollo urbano ordenado y la dinámica económica de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/08/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 12:19 PM.