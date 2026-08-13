Nogales firma alianza con AMPI para agilizar trámites inmobiliarios

La agilización de los tramites y la certeza jurídica para las inversiones son pasos fundamentales para el desarrollo urbano, por lo que con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente la atención pública, este miércoles se concretó una importante alianza estratégica que beneficiaria directamente a la dinámica economía de la ciudad.
Para cumplir con este objetivo el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, los cuales fueron representados en esta ocasión por su presidenta a nivel local Karla Álvarez.
Este acuerdo que también fue signado por la Tesorera de esta asociación Migdelina Rubio, el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano y la Tesorera de la comuna Emma Maldonado, servirá para optimizar, simplificar y mejorar los tiempos de respuesta en los procesos inmobiliarios que se realizan diariamente ante las instancias municipales y favorecer el desarrollo de la frontera, con un orden esperado, así como el intercambio económico.
Para nosotros, como te comentaba, es muy importante tener ese lazo de transparencia con el Ayuntamiento y, sobre todo, que ellos nos puedan también guiar y enseñar por dónde debemos de ir. Pero, de nuestra parte, es para que todos los asesores e inmobiliarios puedan acudir aquí libremente, obviamente una vez que se unan a nosotros en AMPI, y que tengan la formalidad de venir, mencionó la presidenta Álvarez.
AMPI Nacional, tiene más de 100 años. Somos alrededor de más de 7,000 personas de miembros en todo México. Aquí apenas empezamos en diciembre del 2025. Lo que buscamos en AMPI es que todos se profesionalicen, se certifiquen, que tomen cursos, mencionó.