OOMAPAS busca restablecer el suministro de agua potable en Las Pitayas

Reestablecer el suministro de agua potable en el sector de Las Pitayas en la colonia La Mesa, es el objetivo principal de los trabajos de interconexión que actualmente se ejecutan en esta zona por parte del OOMAPAS, que proyecta por los próximos días realizar una fase de evaluación técnica.
De acuerdo con la información proporcionada por la oficina de comunicación social del organismo operador de agua, este proceso busca solucionar el abasto hídrico para decenas de familias que habitan en el fraccionamiento La Mesa de Nogales, Sonora.
Por lo que, para lograr esta meta, las cuadrillas operativas han intensificado sus labores de mantenimiento en el pozo de la Unidad Deportiva Bicentenario de La Mesa, así como el cárcamo de rebombeo de este mismo sector, maniobras que actualmente abarcan el desazolve minucioso de cajas de válvulas y diversas adecuaciones estructurales que son fundamentales para garantizar el óptimo flujo.
Como parte del proyecto integral, el área de electromecánica del organismo, se encuentra trabajando en la adaptación de sistemas de telemetría, los cuales modernizaran la red de distribución local, lo que permitirá monitorear el funcionamiento de los equipos y fortalecer la confiabilidad del servicio.
Informaron las instalaciones se mantienen bajo un estricto periodo de pruebas operativas que se extenderán de manera ininterrumpida hasta el domingo, por lo que se espera que, durante estos días de evaluación, el personal especializado supervise de cerca el funcionamiento del cárcamo y de las líneas de conducción para realizar los ajustes técnicos necesarios antes de normalizar la distribución.
Será el próximo lunes cuando se tengan los resultados definitivos y específicos de estas intervenciones, momento en el que se confirmará si se alcanzó los resultados esperados de estabilización del sistema, y en caso de cumplirse, el abasto operará a su máxima capacidad, marcando un avance para las familias de esta sección de la ciudad.