OOMAPAS busca restablecer el suministro de agua potable en Las Pitayas

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El organismo operador realiza trabajos de interconexión, mantenimiento y pruebas técnicas en el pozo y cárcamo de rebombeo de La Mesa, cuyos resultados se conocerán el próximo lunes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/08/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 03:30 PM.