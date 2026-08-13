La Trampa: el libro que alerta a los jóvenes sobre el crimen organizado en Nogales

Advertir a los jóvenes sobre las falsas promesas y el peligro de ser reclutados por el crimen organizado es el mensaje central que propone el libro “La Trampa” del escritor nogalense Ángel Estrella, mismo que urge a una reflexión literaria que marcará el inicio de un movimiento cultural en la ciudad, en donde las empresas que forman parte de la Canaco en Nogales, Sonora, abrirán sus puertas para presentar obras de autores locales, transformando espacios comunes en escenario del arte y el fomento a la lectura.
Esto a través de un convenio de colaboración entre la Cámara Nacional de Comercio en su sección Nogales y la Sociedad de Escritores y Diletantes de la frontera, en donde los locales y las universidades se convertirán en plataformas para visibilizar el talento local y regional, además de que será el primer paso de una colaboración que contará con el respaldo del presidente de la Canaco, Julio Cesar León Gil, su vicepresidente de relaciones públicas y universidades, Luis Rey Grimaldo, así como el vicepresidente de turismo, Francisco Pérez, además del presidente de SEDAC, Adrián Muñoz y el escritor de este organismo, Antonio Dabdoub.
Bueno, como ha dicho, es la juventud, y la forma en que las organizaciones delictivas atraen material humano a sus vidas, quitándoselo a la sociedad y echando a perder esas vidas, porque normalmente las atraen con un señuelo, una trampa, como se dice aquí, y esa trampa es una vía de oropel, con todo y todo, pero rara vez se alcanza, y el que la alcanza lo hace de manera efímera, pero las consecuencias que trae para todo el tiempo son permanentes, mencionó el autor Ángel Estrella.
Además de esta presentación el proyecto tiene como meta expandirse e involucrar a las universidades locales para acercar estas obras directamente a los estudiantes, por lo que este esfuerzo conjunto llega en un momento clave, ya que durante el mes de agosto la SEDAC conmemora su segundo aniversario de fundación, con lo que esperan tener una mayor presencia comunitaria.
Este binomio que es Canaco y Canaco nos acerca a las empresas donde se vende, donde se vende alimentos, nos acerca también a las universidades donde hay muchos jóvenes que van a estudiar, nos da la oportunidad de ofertar el producto local, lo que hacemos los escritores aquí en Nogales, lo que tenemos los escritores para ofrecerle a la gente y eso es básicamente lo que hacemos, esta mancuerna, Canaco, SEDAC y los restaurantes, las universidades es lo que nos va a muchas veces ayudar, nos va a dar visibilidad porque hasta ahorita pues si hemos salido por ahí poquito pero pienso que vamos a ir un poco más con este proyecto de asociar a todos los escritores de Nogales, comentó el presidente de SEDAC, Adrián Muñoz.