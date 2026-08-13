La Trampa: el libro que alerta a los jóvenes sobre el crimen organizado en Nogales

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El escritor nogalense Ángel Estrella presentó su obra como parte de un nuevo proyecto cultural entre Canaco Nogales y SEDAC, que llevará libros y autores locales a comercios y universidades de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/08/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 03:14 PM.