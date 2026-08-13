Vecino de la Buenos Aires es golpeado tras ser señalado por presunto robo de herramientas

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La víctima, residente de la colonia Buenos Aires, fue agredida dentro de su domicilio y sufrió daños en varias de sus pertenencias; las lesiones no ponen en riesgo su vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 13/08/2026 04:45 PM.