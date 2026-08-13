Vecino de la Buenos Aires es golpeado tras ser señalado por presunto robo de herramientas

Un residente de la colonia Buenos Aires fue víctima de un grupo de personas entre ellas una mujer quienes llegaron a su domicilio señalándolo del robo de herramientas para después golpearlo y huir del lugar.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 22:36 horas que elementos de la Policía Municipal en Nogales, Sonora, fueron alertados para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar se entrevistaron con Juan C. de 44 años, el cual les manifestó que minutos antes se encontraba en su casa en la calle Sierra Agua Prieta de la colonia Buenos Aires, cuando llegaron tres hombres y una mujer, quienes le reclamaron sobre una herramienta de trabajo que se había perdido.
Detalló que al negar que él la había tomado lo comenzaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, dañando sus pertenencias como un televisor, la mesa del comedor, un teléfono entre otros objetos para posteriormente retirarse.
Dijo que al sentirse lesionado se trasladó por sus propios medios al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida.