Agencia Fiscal invita a aprovechar “Borrón y Cuenta Nueva” para regularizar vehículos

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar la regularización de los vehículos, la Agencia Fiscal del Estado en Nogales, Sonora, bajo la titularidad de Ramón Baldenebro, mantiene una invitación abierta a la comunidad para aprovechar los beneficios del programa estatal “Borrón y Cuenta Nueva”.
Este esquema, impulsado por el Gobierno de Sonora, ofrece un estímulo del 100 por ciento de descuento en los recargos correspondientes a los últimos 5 años de adeudo vehicular. La medida, que estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, busca incentivar a que más contribuyentes se pongan al corriente y actualicen sus placas vehiculares, dando con ello certeza jurídica y protegiendo el patrimonio de sus familias.
La dependencia estatal mantiene un flujo constante y un servicio ordenado en la atención que el personal brinda a los nogalenses, donde, para asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar sus trámites, las agencias fiscales mantendrán sus puertas abiertas al público en horarios habituales.
Con la premisa de favorecer la economía de las familias sonorenses, el programa mantiene activa la modalidad de pago por año, lo que brinda una alternativa sumamente flexible para que cada ciudadano pueda regularizar su situación de acuerdo con sus posibilidades económicas inmediatas.
El descuento del 100 por ciento se aplica de manera automática al momento de realizar el trámite, ya sea de forma presencial en las agencias y subagencias, en bancos y comercios autorizados, o a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda.
Para acceder a estos beneficios, la persona propietaria del vehículo únicamente deberá contar con una licencia de conducir vigente del estado de Sonora, por lo que, reiteran el llamado a no dejar pasar este periodo y acudir a las oficinas para realizar revalidaciones, expedición y renovación de licencias, cambios de propietario, o altas y bajas de vehículos.