Agencia Fiscal invita a aprovechar “Borrón y Cuenta Nueva” para regularizar vehículos

...

El programa ofrece un 100% de descuento en recargos de los últimos cinco años de adeudo vehicular y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, informó Ramón Baldenebro

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/08/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 04:07 PM.