Amplían apoyos educativos en Nogales; becas para escuelas privadas ya pueden consultarse

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El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora informó que estudiantes beneficiados con apoyos para escuelas particulares ya pueden consultar e imprimir su carta de aprobación, mientras se prepara la entrega de becas para alumnos de instituciones públicas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/08/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 04:29 PM.