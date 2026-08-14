Amplían apoyos educativos en Nogales; becas para escuelas privadas ya pueden consultarse

El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora en Nogales, bajo la coordinación de Víctor Manuel Rodríguez Hernández, informó sobre los avances en la asignación de apoyos económicos para estudiantes de escuelas particulares y públicas en el municipio.
Rodríguez Hernández instó a los padres de familia y alumnos con solicitudes de becas para escuelas privadas, desde nivel preescolar hasta universidad, a revisar el portal de internet oficial, el cual ya se encuentra abierto. Los beneficiados deben imprimir el documento de aprobación y entregarlo a la brevedad en su respectivo plantel.
Víctor Rodríguez expuso que este trámite garantiza un descuento mensual en las colegiaturas por todo el ciclo escolar, equivalente al 40% para nivel básico y al 50% para universitarios, cuyo apoyo significa un aliciente importante en la economía de las familias que hacen el esfuerzo de educación privada para sus hijos.
Como parte de las fechas próximas para escuelas públicas, sobre el programa de apoyos para instituciones públicas, el coordinador explicó que la fase de entrega comenzó en los municipios del sur del estado y pronto llegará a la zona norte.
Estos beneficios corresponden a alumnos de nivel básico de primaria para el ciclo escolar 2025-2026 y estudiantes de universidades públicas, en las que Nogales aplica con Unison, UPN, UTN y el Tecnológico, con solicitudes aprobadas del primer semestre de 2026.
Manifestó que las y los seleccionados recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos celulares que registraron para este beneficio con los detalles exactos de fecha, lugar y hora para la recepción de su beca.
Rodríguez Hernández invitó a la comunidad a visitar la oficina del Instituto, ubicada al interior de la Agencia Fiscal, para recibir asistencia gratuita con los trámites o resolver dudas sobre créditos educativos.