Angélica Burgos destaca más de 150 atenciones gratuitas de fisioterapia

...

La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales resaltó la participación de jóvenes deportistas y familias en la jornada “Mi Barrio, Mi Juventud”, donde se ofrecieron servicios de fisioterapia, salud mental y orientación jurídica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 11:05 AM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 11:11 AM.