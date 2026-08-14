Angélica Burgos destaca más de 150 atenciones gratuitas de fisioterapia

En el marco del Día Internacional de la Juventud, en la colonia La Mesa se llevó a cabo Mi Barrio, Mi Juventud aplicándose más de 150 atenciones de fisioterapia para deportistas y familias en general.
La coordinadora de la agrupación Mujeres al 100 en Nogales, Sonora, Angélica Burgos, informó del éxito del proyecto gracias a la respuesta de los vecinos que atendieron el llamado para beneficiarse con la atención gratuita.
Tuvimos una gran asistencia de los vecinos de aquí de la colonia, de jóvenes deportistas y familias en general...quienes fueron atendidos por personal especializado en materia de fisioterapia, salud mental y orientación jurídica para quienes lo solicitaron, explicó.
Para hacer posibles estas jornadas de atención, indicó, colaboran profesionistas y estudiantes de una universidad local, quienes están a cargo de brindar las terapias físicas, las pláticas nutricionales y la orientación jurídica.
Para nosotras en Mujeres al 100 es muy importante nuestra juventud y su atención porque ´mente sana en cuerpo sano’ es lo mejor...de ahí los programas dirigidos para los jóvenes y con ello, impulsar las fortalezas de nuestra juventud que son el presente y el futuro de Nogales, destacó.
Pueden envían un mensaje de texto o hacer preguntas sobre Mujeres al 100, añadió, con la seguridad que todas las interrogantes serán aclaradas personalmente.