Angélica Burgos fortalece la unidad familiar con reuniones “Desayuno con Causa y Transformación”

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La coordinadora de Mujeres al 100 destacó que llevan información sobre programas gratuitos a madres jefas de familia, jóvenes y adultos mayores mediante recorridos y encuentros en las colonias de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 06:06 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 06:09 PM.