Angélica Burgos fortalece la unidad familiar con reuniones “Desayuno con Causa y Transformación”

El llevar información a los vecinos de las colonias para fortalecer la unidad y la convivencia familiar, es una de las prioridades de las reuniones Desayuno con Causa y Transformación, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación Mujeres al 100 en Nogales, Sonora, informó de la importancia de mantener el contacto permanente casa por casa con los residentes de las colonias de esta frontera.
Estamos intensificando el trabajo y las acciones con las madres jefas de familia, los jóvenes y adultos mayores...llevándoles información de los programas de beneficio colectivo que tenemos y que son completamente gratuitos, expresó.
Cada familia tiene situaciones específicas propias y con los proyectos de apoyo, destacó, se busca impactar de forma positiva en el mejoramiento de las relaciones familiares.
Para nosotros como agrupación de Mujeres al 100...son muy importantes porque compartimos experiencias con los vecinos, generamos ideas y opiniones para mejorar nuestros programas que están encaminados totalmente a las familias y fortalecer su futuro, indicó.
En las próximas semanas estaremos visitando las colonias de la ciudad, agregó, con estos Desayunos con Causa y Transformación, así como el resto de los programas de Mujeres al 100.
En estas actividades están participando el Comité de Jóvenes al 100 encabezado por Alejandra Velázquez, añadió, así como el grupo juvenil de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a cargo de Kevin Montoya.