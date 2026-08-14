Cronistas de Sonora llevarán la historia de Nogales a las nuevas generaciones en congreso

El próximo 22 de agosto, el Museo de Arte de Nogales, servirá como sede el Tercer Congreso de Cronistas de Sonora en la frontera, con el lema “Porque la historia es el alma de los pueblos”, mismo que contará con la presencia de los principales divulgadores de lo sucedido en los municipios de nuestro estado, con un especial enfoque en llevar ese legado a las nuevas generaciones.
Julio Cesar Sarmiento, cronista de Nogales, Sonora, compartió las actividades iniciarán desde las 10:00 horas de ese sábado, con las participaciones itinerantes de los convocados, quienes compartirán con los asistentes, el porqué de la importancia de dar un sentido de pertenencia a través del saber de la historia a sus educandos, hijos u otros tutorados, ya que para esta ocasión se ha extendido una invitación directa a alumnos, pero con especial énfasis en profesores de institutos de educación media superior y superior en la ciudad.
Porque el tema subraya la falta de conocimiento de la historia de nuestra ciudad por parte de esta generación, de los jóvenes, que no es extraño, puesto que la mayoría son hijos de padres migrantes de toda la república, padres que siempre les hablan a los hijos con nostalgia de sus pueblos, de la gran historia, de la gran belleza de sus estados. Si hablamos, por ejemplo, de Sinaloa, que tenemos una gran cantidad de nogales, pues le van a hablar de la vegetación excelente, preciosa, lo agradable que es el clima, que siempre añoran volver a su pueblo, y no les hablan del lugar donde nacieron, que es Nogales, y que en su acta de nacimiento dice nacido en Nogales, es decir, es ciudadano nacido en Nogales, comentó el cronista.
Debemos difundir, transmitirles a los jóvenes ese amor por esta ciudad, que generosamente nos ha dado cobijo, progreso, casa, familia. Y bueno, también el interés que tienen las autoridades en estar presentes, y de seguro el gobierno municipal estará atento a este a este congreso, que es muy importante y que es el tercero regional en nuestra ciudad. El objetivo es hacer enlace con los maestros de prepas y universidades, para que ellos a su vez fomenten, alimenten, nutran la conciencia ideológica de los jóvenes. Excelentemente sería que muchos sectores de la ciudad se congreguen ese día y podamos convivir, mencionó.