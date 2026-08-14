Cronistas de Sonora llevarán la historia de Nogales a las nuevas generaciones en congreso

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El Museo de Arte de Nogales será sede el próximo 22 de agosto del Tercer Congreso de Cronistas de Sonora, encuentro que busca fortalecer entre jóvenes y docentes el sentido de pertenencia y conocimiento de la historia local

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/08/2026 02:06 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 02:10 PM.