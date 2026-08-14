Disputa entre vecinos termina en balacera; una persona muere y dos resultan gravemente heridas

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El ataque ocurrió la noche del jueves en la colonia Altamira, donde tres hombres fueron alcanzados por impactos de bala; autoridades investigan los hechos y buscan al presunto responsable

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/08/2026 05:28 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 05:30 PM.