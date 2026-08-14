Disputa entre vecinos termina en balacera; una persona muere y dos resultan gravemente heridas

Una disputa entre vecinos de la colonia Altamira en Nogales, Sonora, dejó una persona muerta y dos más heridas de gravedad en hechos ocurridos la noche del jueves 13 de agosto.
De acuerdo con la información oficial minutos después de las 20:30 horas se informó al número de emergencias sobre las detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones un domicilio ubicado por un callejón de la calle 18 de marzo.
Minutos después se informó a las autoridades sobre la presencia en el lugar de tres personas mal heridas que estaban tiradas sobre dicho callejón con múltiples impactos de bala.
Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes auxiliaron a los heridos trasladándolos a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar.
En el lugar de los hechos trascendió que un residente del sector conocido por otros actos de violencia discutió con los afectados y de manera sorpresiva saco un arma de fuego y los acribillo en el lugar, impactándolos en diferentes partes del cuerpo.
Según la información oficial uno de los lesionados fue identificado como Manuel A. de 36 años quien presentó una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, otra en el fémur izquierdo y codo derecho.
Mientras que el de nombre Daniel A. de 45 años con presentó una herida en la rodilla izquierda, la tercera víctima de nombre Alberto de 28 años fue diagnosticada con lesiones en brazo derecho y una quemadura a la altura de pectoral.
Cabe mencionar que a pesar de que en el sitio de la agresión se dijo que una de las personas lesionadas había fallecido esta versión no ha sido confirmada por las autoridades locales.
Al sitio acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales realizaron el levantamiento de evidencias iniciando con la carpeta de investigación.