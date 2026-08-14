Dos lesionados tras volcadura en el Corredor Fiscal de Nogales

...

La conductora perdió el control de un Nissan Altima y terminó volcando a la altura del kilómetro 6.5; ambos ocupantes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 05:18 PM.