Dos lesionados tras volcadura en el Corredor Fiscal de Nogales

Dos personas resultaron con lesiones luego de que el vehículo en el que circulaban sobre el Corredor Fiscal de esta frontera se volcara al perder el conductor el control del volante.
El reporte policial detalla que siendo las 06:02 horas elementos de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al Corredor Fiscal a la altura del kilómetro 6.5 del Recinto Fiscal donde reportaban una volcadura con personas lesionadas.
Al arribar al lugar los agentes observaron un vehículo sedán Nissan Altima modelo 2012 el cual se encontraba volcado, entrevistándose con la conductora de nombre Alejandra de 26 años, quien manifestó que perdido el control del vehículo impactando un vado lo que provocó el volcamiento.
En el lugar socorristas auxiliaron a la conductora y su acompañante quienes resultaron con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, por lo que fueron trasladaos a recibir atención médica a un hospital de la ciudad.
Se informó que el lesionado acompañante de la conductora responsables dijo a las autoridades que no era su deseo interponer su denuncia, deslindando al departamento de Tránsito de los hechos mencionados.