Exhortan a denunciar maltrato animal al 089; suman 346 reportes en Sonora

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La SSPC Sonora llamó a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier acto de abuso, abandono o crueldad contra animales; en Nogales se han atendido 25 casos durante 2026

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/08/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 05:10 PM.