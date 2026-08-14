Exhortan a denunciar maltrato animal al 089; suman 346 reportes en Sonora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sonora, exhorta a denunciar cualquier acto de maltrato, abuso o crueldad hacia los animales en la línea 089, para contribuir con la cultura de la paz y el respeto a toda forma de vida.
La SSPC invita a la comunidad en general a interponer una denuncia anónima a la línea 089 o 911 en caso de presenciar cualquier acto de maltrato, abuso o crueldad hacia los animales.
La dependencia estatal, informó que en lo que va del presente año se han recibido un total de 346 denuncias anónimas sobre este delito en el 089 provenientes de todo el estado, mismas que fueron canalizadas para su atención a las corporaciones municipales.
Se tienen conocimiento según datos oficiales que, en Nogales, Sonora la unidad especializada en Protección y Bienestar Animal de Seguridad Pública, atendió un total de 25 casos por maltrato animal en los diferentes sectores de la ciudad, siete casos por abandono de mascotas que derivaron de una persona detenida y 30 informes presentados a la fiscalía del estado por estos motivos.
Se informó que a nivel estado con base en la estadística de la línea 089, se atendieron durante el mes de enero de este 2026 un total de 32 llamados, en febrero 44 casos, marzo 31 llamados, abril con 27 y mayo con 68, seguido de junio con 54 reportes, julio con 64 y hasta el día de hoy viernes 14 de agosto se registran ya 26 llamados atendidos en todo el estado de Sonora.
La SSPC Sonora expuso que, incluye en los programas orientados a la prevención de delitos que promueve con la estrategia de la Jornada Permanente por la Paz, pláticas de concientización desde la niñez sobre la importancia de respetar toda forma de vida y el cuidado de mascotas.
Se recuerda a la comunidad que la llamada al 089 es totalmente anónima y puede realizarse los 365 días del año.