Julia Huerta escucha de cerca a vecinos de Nogales en Diálogos por la Transformación

...

La morenista recorrió las colonias San Carlos y Villa Sonora, además de sostener reuniones vecinales en San Miguel, Colinas del Yaqui y Solidaridad para escuchar las inquietudes de las familias nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 06:19 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 06:22 PM.