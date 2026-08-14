Julia Huerta escucha de cerca a vecinos de Nogales en Diálogos por la Transformación

Como parte de las acciones territoriales internas de Morena, Julia Huerta continúa fortaleciendo su presencia en las calles de la ciudad, encabezando los "Diálogos por la Transformación". A través de recorridos a pie y reuniones vecinales, estas jornadas han destacado por mantener un contacto directo y sumar expresiones de respaldo ciudadano en diversos sectores de Nogales.
Durante la jornada matutina de este viernes, las actividades se concentraron en las colonias San Carlos y Villa Sonora, donde el ejercicio se transformó en un diálogo sin prisas, integrando caminatas, saludos y pláticas donde se priorizó escuchar directamente a sus habitantes.
Me gustan mucho estos momentos porque una visita puede empezar de una manera y terminar en una conversación que uno no tenía planeada, gracias a las personas de San Carlos por recibirme con tanto cariño, dijo.
Este espacio permitió un intercambio profundo sobre las historias, inquietudes y experiencias cotidianas de las familias nogalenses y, al respecto, Julia Huerta expresó su agradecimiento por la confianza brindada, al fortalecer los diálogos sobre los avances que se han logrado consolidar en favor del bienestar de las familias de México, de Sonora y particularmente de Nogales con los gobiernos emanados de Morena.
Fue una muy buena plática, de esas que se disfrutan porque permiten escuchar de cerca. Gracias, Elizabeth, por recibirnos y compartir este rato con los vecinos. Me quedo con mucho de lo que platicamos y, sobre todo, con el gusto de seguir compartiendo estos momentos de cercanía y diálogo con las familias, manifestó Julia Huerta.