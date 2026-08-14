Proyectan extender la Preparatoria Municipal hacia el oriente de Nogales

El éxito en la matrícula, la cual cuenta con lista de espera, para el ingreso a la Preparatoria Municipal en ambas sedes, obliga a las autoridades locales a explorar la opción de abrir una sede de este plantel al oriente de la frontera, una estrategia que de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, está en vista de cristalizarse.
Si bien se iniciaría solo con el tronco común, el munícipe indicó que la intención es que esta extensión se pueda habilitar en el sitio donde actualmente se opera el centro comunitario de la zona de Lomas de Anza, sitio que han analizado cumple con las características, para servir como un centro de academia para los jóvenes del sector.
Así es, sí es, pero desde el año pasado traemos ese proyecto, y justamente en mis metas para el año que entra está instalar o iniciar una extensión de la prepa municipal, como fue el caso de La Mesa, para el oriente, porque creo que tenemos un muy buen porcentaje de alumnos que se trasladan desde el oriente hasta el poniente, no, manifestó el alcalde.
Es un plan que tenemos en progreso, es un plan que tenemos en progreso, dado la demanda que ustedes ya conocen y me mencionan, y la necesidad que hay de tener allá en el oriente. Ya tendríamos en los tres lugares de Nogales, esta posibilidad de que los alumnos puedan estudiar ahí, y dejar las bases, como fue la prepa inicial, y fue creciendo, dejar las bases para aquel lado, declaró.