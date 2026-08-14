Proyectan extender la Preparatoria Municipal hacia el oriente de Nogales

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La alta demanda y la lista de espera en las dos sedes actuales impulsan el proyecto para habilitar una extensión en Lomas de Anza, inicialmente con el tronco común

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/08/2026 02:01 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 02:03 PM.