Reconocen disciplina y formación de 98 participantes del Heptatlón Nogales

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La ceremonia de clausura del curso de verano reunió a integrantes desde los 2 años de edad, quienes recibieron certificados por su participación en actividades deportivas, de acondicionamiento físico y convivencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/08/2026 02:13 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 02:28 PM.