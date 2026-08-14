Reconocen disciplina y formación de 98 participantes del Heptatlón Nogales

La disciplina, el acondicionamiento físico y la diversión, formaron parte del curso de verano de Heptatlón Nogales, el cual este viernes celebró su ceremonia de clausura, otorgando a más de 90 integrantes un certificado de culminación, en edades que van desde los 2 años en adelante.
Esta ceremonia, fue realizada en el teatro Rosalba Romero del IMFOCULTA y contó con la presencia del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a su esposa y presidenta del DIF local, Griselda Quintero, junto al responsable de Heptatlón, Francisco Cota Soto, la coordinadora de prevención del delito Melissa Encinas, la regidora Leticia Calderón y el comisario general de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales, entregaron los certificados a 98 participantes y 5 nuevos grados a miembros de esta agrupación.
Durante su discurso el Alcalde, destacó el recorrido positivo que ha dejado la persistencia y excelente labor del comandante Cota, al frente de esta iniciativa, la cual ha rendido frutos en sacar a los jóvenes de las actitudes antisociales y darle un rumbo estructurado a sus siguientes pasos hacia la vida adulta, lo que contribuye sin duda alguna, en las bajas cifras de percepción de inseguridad con la que goza la comuna.
Me da mucho gusto estar en esta sede de ceremonia que representa una etapa importante para las niñas, los niños y los jóvenes, que celebran el esfuerzo, la disciplina, la convivencia y sobre todo las ganas de aprender y superarse. Durante estas vacaciones ustedes tuvieron la oportunidad de practicar deporte, mantener activos y aprender otras habilidades y sobre todo convivir entre ustedes mismos de las diferentes edades, mencionó el alcalde.
Ha sido muy sorprendente el estar observando, a que tenemos mucha población, tenemos niños de 2 años hasta 50 y más, así se dice, indicó.