Regularizan atención para trámite de CURP biométrica en el Registro Civil de Nogales

La Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora, Ana Judith Ortega Ruiz, informó sobre el estado actual del trámite para la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, y destacó que el servicio opera de manera ordenada tras una etapa inicial de alta demanda.
Para mantener el control del flujo ciudadano, la dependencia atiende al público general mediante un sistema de citas, sin embargo, Ortega Ruiz puntualizó que existen excepciones para garantizar la accesibilidad a las personas de la tercera edad reciben atención directa sin necesidad de cita previa y aquellas con alguna discapacidad también tienen acceso al trámite sin cita.
Expuso que el módulo de la CURP biométrica mantiene un horario de apertura a las 8:00 de la mañana y la recepción de documentos concluye a las 2:00 de la tarde, para finalizar los trámites de las personas en el interior a las 3:00 de la tarde, por lo que, con esta dinámica, el personal de la oficina procesa un promedio de 40 trámites diarios.
Respecto a requisitos y contratiempos que pudieran presentarse, la funcionaria explicó que los requisitos para este procedimiento son sencillos y atienden a identificación oficial de la INE, correo electrónico, documento de la CURP actual y el principal obstáculo que retrasa el trámite ocurre cuando los usuarios acuden con una CURP sin certificar.
La Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora aclaró que el documento biométrico todavía no es un requisito obligatorio para solicitar servicios médicos, bancarios, crediticios o trámites de visas, no obstante, extendió una invitación a los ciudadanos para realizar el registro en este momento, para aprovechar que el servicio no registra saturación.
Al puntualizar que, si el Gobierno Federal declara el trámite como obligatorio en el futuro, el Registro Nacional de Población (Renapo) habilitará más módulos con mayor acceso para la población.