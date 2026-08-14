Regularizan atención para trámite de CURP biométrica en el Registro Civil de Nogales

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La Oficial del Registro Civil en Nogales, Ana Judith Ortega Ruiz, informó que el módulo procesa alrededor de 40 trámites diarios y aclaró que el documento biométrico aún no es obligatorio para servicios médicos, bancarios, crediticios o trámites de visa

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/08/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 03:55 PM.