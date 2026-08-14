Seis estudiantes de Nogales irán a Taiwán a especializarse en semiconductores y energías limpias

Seis estudiantes destacados de Nogales participarán en el Programa de Movilidad Académica a Taiwán, una iniciativa del Gobierno de Sonora a través del Consejo de Desarrollo Sostenible (CODESO) y el Instituto de Becas, donde recibirán capacitación por un periodo de diez meses en áreas clave como semiconductores, automatización, electromovilidad y energías limpias.
Se trata de Carolina Ruiz Robles y Arantza Angulo López, del Tecnológico Nacional de México campus Nogales (TECNM), Paulina Yolanda Cervantes Ornelas, Xiara Gabriela Alcántar Dórame y Elisa María Haro Verdugo, de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) y Christopher Ortiz Maldonado, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Hermosillo.
En una entrevista exclusiva en el espacio de Más Noticias de Más TV Nogales y Mas Radio, compartieron sus expectativas y experiencias, se trata de un grupo interdisciplinario, compuesto por especialistas en desarrollo de software, mecatrónica, industrial y otras ingenierías, al precisar que el objetivo es claro de adquirir conocimientos en Asia para aplicarlos posteriormente en el estado de Sonora.
Reconocieron el apoyo de las instituciones de educación superior que brindan respaldo total a sus alumnos para facilitar trámites académicos y revalidación de materias. Previo al viaje, los treinta jóvenes de la delegación estatal recibieron instrucción técnica intensiva y asistieron a conferencias magistrales con expertos internacionales para fortalecer la integración del equipo.
Christopher Ortiz, uno de los representantes locales, destacó que este esfuerzo forma parte integral del Plan Sonora, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo. La estrategia busca fortalecer el talento humano local para atraer inversiones extranjeras y potenciar el desarrollo económico frente a la actual tendencia de relocalización de empresas en la región fronteriza, por lo que, como beneficiarios asumen el compromiso de elaborar un proyecto de innovación tecnológica e insertarse en la industria regional a su regreso.
La convocatoria de este año destaca por su amplia inclusión geográfica, con representantes de municipios como Huachinera, Esqueda, Cananea y Agua Prieta, además de Hermosillo y Nogales, entre otras localidades; donde resalta el incremento de la participación femenina, con doce mujeres en la delegación total.
Elisa María Haro Verdugo envió un mensaje de motivación a otras jóvenes para incursionar en carreras de ciencia y tecnología, superar temores y aprovechar oportunidades de preparación adicional, como el dominio de los idiomas inglés y chino, sin permitir barreras de género en la industria.
Expresaron profunda gratitud hacia sus familias, mentores e instituciones de educación media superior como Cobach, Conalep, Preparatoria Municipal y de nivel superior que cursan por el respaldo constante, al precisar que este logro refleja el talento y la dedicación de la juventud de la frontera, dispuesta a conquistar el mundo y contribuir al bienestar para el desarrollo de su comunidad.