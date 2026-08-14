Seis estudiantes de Nogales irán a Taiwán a especializarse en semiconductores y energías limpias

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Los jóvenes participarán durante diez meses en un programa de movilidad académica enfocado en semiconductores, automatización, electromovilidad y energías limpias, con el compromiso de aplicar sus conocimientos en Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/08/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 04:21 PM.