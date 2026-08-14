Taxista impacta a motociclista y ambos terminan sobre la ciclovía en el sector Industrial San Carlos

...

El motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un Nissan Versa durante una maniobra de vuelta; socorristas de Cruz Roja lo atendieron en el lugar y recibió un pase médico

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/08/2026 05:21 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 05:24 PM.