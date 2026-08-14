Taxista impacta a motociclista y ambos terminan sobre la ciclovía en el sector Industrial San Carlos

Un motociclista fue impactado por un vehículo de alquiler cuando transitaba por calles del sector Industrial San Carlos en Nogales, Sonora, quedando impactados ambos vehículos sobre la recién instalada ciclovía.
De acuerdo con el reporte policial este hecho se documentó alrededor de las 18:50 horas cuando se informó al 911 sobre el choque con lesionado suscitado sobre la calle San Patricio de dicho sector industrial.
Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal quienes observaron un vehículo sedán Nissan Versa modelo 2017 color blanco con logos de taxi que era conducido por Samuel Roberto López Álvarez de 33 años de edad.
A unos metros vieron una motocicleta de la marca Italika de color negro sin placas de circulación conducido por Eduardo Caudillo Acedo, ambos vehículos presentaron daños por impacto.
Fueron socorristas de la Cruz Roja quienes atendieron al lesionado quien no fue trasladado a ningún hospital.
En el lugar del accidente se dijo que el taxista realizó una maniobra en "u", chocando contra el motociclista que transitaba por el carril central (de las líneas amarillas) que es solo para dar vuelta hacia la derecha o a la izquierda.
Sobre el caso se informó que los daños del motociclista fueron cubiertos por una compañía de seguros quien le otorgo un pase médico para la atención de sus lesiones.