Vinculan a proceso a presunto “halcón” detenido en la colonia 5 de Mayo de Nogales

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Víctor Manuel “N”, de 29 años, fue acusado de vigilar y dar aviso sobre los movimientos de unidades policiales mediante un dispositivo de radiocomunicación; permanecerá en prisión preventiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 05:00 PM.
En Nogales y editada el 14/08/2026 05:03 PM.