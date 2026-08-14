Vinculan a proceso a presunto “halcón” detenido en la colonia 5 de Mayo de Nogales

Un hombre que fue detenido por la Policía Estatal en acciones “halconeo” en la colonia 5 de mayo de esta frontera de Nogales, fue vinculado a proceso por atentar contra la seguridad de la comunidad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Manuel “N”, de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad y/o lo que resulte, derivado de hechos registrados en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos durante la audiencia inicial, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:52 horas del 6 de agosto de 2026, cuando agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detectaron al imputado en las inmediaciones de las calles Ruiz Cortines y Cinco de Mayo, en la colonia 5 de Mayo, presuntamente realizando labores de vigilancia y seguimiento a unidades policiales, además de mantener comunicación mediante un dispositivo de radiocomunicación tipo teléfono celular, marca Motorola, de color amarillo.
Durante la intervención, los agentes advirtieron que el dispositivo era utilizado para transmitir y recibir información relacionada con los desplazamientos y ubicación de las unidades policiales, con la finalidad de alertar a terceros sobre la presencia y recorrido de los elementos policiacos.
Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez calificó como legal la detención; posteriormente, la representación social formuló imputación y el órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.